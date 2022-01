Molin: "Da Conti, Mezzanotte e Ladurner un grande contributo"

Non può che essere soddisfatto, coach Lele Molin: la sua Dolomiti Energia Trentino ha interrotto la serie negativa, cogliendo contro la GeVi Napoli una vittoria che porta sì la firma di Flaccadori (18 punti), Reynolds (15) e Williams (13), ma questa volta anche e soprattutto quella dei giovani Mezzanotte (11), Conti (8) e Ladurner. Lele Molin, head coach dell'Aquila Basket (foto Severino Bigi)

Le parole di Lele Molin

«Quella di stasera è stata davvero una bella vittoria, conseguita con protagonisti diversi e questo fa molto piacere: Conti, Mezzanotte e Ladurner hanno messo in campo quello che noi avevamo bisogno producessero. Hanno risposto positivamente alla responsabilità che sono state date loro, e in questi giorni hanno davvero dato un contributo importante. La partita credo sia ben riassunta anche dai numeri, per quello che abbiamo prodotto in attacco parlano le nostre ottime percentuali al tiro; e allo stesso modo abbiamo costretto i nostri avversari a tanti errori dal campo che alla fine hanno fatto la differenza e in cui c’è anche lo zampino della nostra difesa. Stiamo migliorando molto nella circolazione di palla e nell’extra-pass che ci porta a trovare tiri aperti, il prossimo passo sarà limitare le palle perse che sono un aspetto del gioco che ci mette un po’ in difficoltà come oggi è capitato nel terzo periodo. Oggi portiamo a casa questa importante vittoria e pensiamo già al prossimo impegno perché la settimana prevede tante sfide ravvicinate a cui dobbiamo arrivare concentrati e preparati».