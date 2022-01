Aquila, altri tre positivi (ma non tra i giocatori pro)

Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che sono emerse le positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra allargato (si tratterebbe due membri dello staff tecnico e medico, ma non coach Molin, e un giovane giocatore). I tesserati sono asintomatici o lievemente sintomatici e in isolamento, ai sensi dei protocolli vigenti. Per venerdì sono attesi i risultati dei tamponi molecolari effettuati nel pomeriggio di giovedì da tutto il gruppo squadra.

Domenica alle 18.30 alla BLM Group Arena è in programma l'incontro con la GeVi Napoli, valido per la prima giornata di ritorno: l'Aquila Basket dovrebbe recuperare Wesley Saunders, finalmente "negativo" e da qualche giorno al lavoro dopo il lungo stop per il Covid-19, mentre rimane ovviamente in isolamento a Badalona Jordan Caroline.