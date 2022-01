Dinamo Sassari-Aquila Basket nel menù del pranzo domenicale

Trentasei ore a Trento, poi di nuovo in partenza, stavolta verso la Sardegna: il gennaio intenso della Dolomiti Energia Trentino (8/5) prosegue con una trasferta importante, con in palio due punti che valgono tanto per la classifica di Serie A e per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Contro il Banco di Sardegna, domenica alle 12 (diretta Discovery+) coach Lele Molin e il suo staff, dopo le partite contro Venezia e Partizan, ritrovano un po' di profondità nelle rotazioni grazie al rientro in gruppo di Reynolds e Bradford, che daranno un po' di ossigeno nel reparto esterni che dovrà ancora invece fare i conti con l'assenza di Saunders. Il ritorno di Cam e Desonta, che venerdì si sono allenati con la squadra, è un'ottima notizia soprattutto dal punto di vista offensivo, dove l'Aquila ritrova i suoi due migliori tiratori da tre punti proprio alla vigilia di un match in cui la precisione dall'arco potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'una o dell'altra squadra. Sono ben 56 le triple messe a segno in stagione da Reynolds in 23 presenze ufficiali (36,8% dall'arco), Bradford è a quota 36 (con il 34,6% di realizzazione). Flaccadori, il terzo bianconero in questa particolare graduatoria, ne ha segnate 26. Desonta Bradford, guardia della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

La Sassari di coach Bucchi



Dopo un avvio di stagione segnato da qualche sconfitta di troppo e dall'esonero di coach Demis Cavina, la Dinamo Sassari (6/8) ha puntellato il proprio roster e, sotto la mano esperta di coach Piero Bucchi, la nuova guida tecnica dei sardi, ha cominciato a risalire la classifica ritrovando entusiasmo e risultati. Il largo successo 84-103 di qualche giorno fa a Bologna contro la Fortitudo riassume il potenziale offensivo del Banco di Sardegna, che punta forte sull'esperienza e il talento smisurato di David Logan (15,1 punti a partita con 3,0 triple a bersaglio) come leader tecnico ed emotivo della squadra. L'arrivo di Gerald Robinson (16,2 punti di media) garantisce pericolosità sul perimetro e talento realizzativo, ben bilanciato con le doti di costruttori di gioco e "incursori" di Filip Kruslin e Stefano Gentile (l'ex della partita, a Trento nel lontano 2010). Il collante tra i reparti è il confermatissimo Jason Burnell, alla seconda stagione in Sardegna dopo quella a Cantù (9,6 punti e 4,2 rimbalzi), mentre la coppia di lunghi titolari garantisce pericolosità sull'arco con Eimantas Bendzius (12,8 punti di media) e presenza interna con l'ex Treviso Christian Mekowulu, miglior rimbalzista (6,4) e stoppatore (1,3) della squadra. Dalla panchina occhio all'impatto, per energia e presenza, di Ousmane Diop e Kaspar Treier, entrambi con formazione italiana.

I precedenti

I bianconeri nei 21 precedenti contro Sassari hanno ottenuto 12 vittorie e 9 sconfitte: Dolomiti Energia e Banco di Sardegna si sono incrociate un paio di volte ai playoff (quarti di finale 2015, 3-1 per i sardi; e quarti di finale 2017, un netto 3-0 per Forray e compagni). Una rivalità che ha prodotto grandi emozioni e tanti match indimenticabili, a prescindere dai risultati: particolarmente intenso da questo punto di vista fu il doppio incontro nella stagione 2019-20, quella poi chiusa anzitempo dalla pandemia. Nel match di andata Jerrells segnò una gran tripla sulla sirena per espugnare la BLM Group Arena 73-76 nonostante il pareggio eroico, pochi istanti prima, di Justin Knox; al ritorno in Sardegna, qualche mese più tardi, fu Trento a vincere sulla sirena in trasferta, grazie alla tripla di Alessandro Gentile che firmò l'87-90 finale. Lo scorso anno una vittoria per parte, sempre alla squadra in casa: all'andata grande prestazione e vittoria interna 92-78 per Trento, trascinata da un ottimo Victor Sanders; al PalaSerradimigni invece Bilan e soci rallentarono la poi vincente corsa playoff dell'Aquila con un successo 94-78 che resta l'ultimo precedente della sfida.