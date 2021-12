Rinviata anche Sassari-Trento di domenica 2 gennaio

Un altro weekend senza Dolomiti Energia Trentino. Dopo l'incontro che a Santo Stefano avrebbe dovuto vedere opposta l'Aquila Basket alla Openjobmetis Varese, vittima di diversi casi di positività al Covid-19, è stato rinviato anche quello in programma domenica 2 gennaio, che avrebbe visto i bianconeri in campo al PalaSerradimigni ospiti della Dinamo Sassari, in quarantena fino al 3.

La LBA ha disposto anche il rinvio di Varese-Venezia (in programma il 2 gennaio) e Derthona-Cremona (3 gennaio).