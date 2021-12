EuroCup, l'Aquila si arrende all'Hamburg Towers

Settima sconfitta in otto turni di EuroCup, per la Dolomiti Energia Trentino. Alla BLM Group Arena la squadra di Molin è stata superata 90-99 (18-20, 40-46, 70-66) dai tedeschi dell'Hamburg Towers. All'Aquila Basket non sono bastati 19 punti (con 6 assist) di Diego Flaccadori, 16 punti di Reynolds, 13 punti di Williams e 11 punti di Saunders e Fotrray. Dall'altra 27 punti di Homsley, in doppia cifra anche Brown (20), Kotsar (15), McCallum (14) e Hollatz (12). 19 punti per Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

In vantaggio alla fine del terzo periodo dopo un match in sostanziale equilibrio, Trento è crollata nel quarto conclusivo (20-33).

Le parole di coach Lele Molin



"Credo che Amburgo abbia meritato di vincere, perché ha giocato con più disciplina e attenzione, specialmente nei momenti decisivi della partita. Abbiamo avuto un approccio un po’ soft nel primo tempo, lasciando troppo spazio ai tiratori avversari sul perimetro: dopo l’intervallo abbiamo migliorato la nostra difesa ma abbiamo perso l’inerzia del match quando abbiamo perso tre palloni consecutivi all’inizio dell’ultimo quarto. Ora torniamo in palestra per preparare il match contro Varese e proseguire nel nostro percorso di crescita, che deve continuare sotto tutti i punti di vista: auguro un Buon Natale a tutti i nostri tifosi e ci vediamo al palazzetto il 26”.

La prossima



La Dolomiti Energia giocherà alla BLM Group Arena anche il giorno di Santo Stefano: domenica 26 dicembre contro l’Openjobmetis Varese palla a due alle 19.00.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino - Hamburg Towers 90-99 (18-20, 40-46, 70-66)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 7, Williams 13, Reynolds 16, Conti, Forray 11, Flaccadori 19, Saunders 11, Mezzanotte 4, Ladurner, Caroline 9. All. Molin

Hamburg Towers: Brown 20 J., Brown Z. 1, Di Leo 2, Homesley 27, Rich n.e., Meinser, Christen 2, McCallum 14, Kotsar 15, Hinrichs 2, Edigin 4, Hollatz 12. All. Calles

Arbitri: Bissang, Juras, Majkic

Note - Tiri da due: Trento 25/45, Amburgo 27/47. Tiri da tre: Trento 8/22 (4 Reynolds), Amburgo 11/27 (5 Brown J.). Tiri liberi: Trento 16/24, Amburgo 12/17. Rimbalzi: Trento 31 (8 Williams), Amburgo 36 (11 Kotsar). Usciti per cinque falli: Kotsar