Ottava vittoria (la sesta nelle ultime sette partite) in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino. La squadra di Lele Molin ha violato il parquet del PalaBarbuto, battendo la GeVi Napoli 72-81 e issandosi al terzo posto solitario in classifica. Per l'Aquila Basket 17 punti del "solito" Cameron Reynolds, doppia cifra anche per Williams (11), Saunders (12), Caroline (13) e Bradford (10). 17 punti per Cameron Reynolds (foto Severino Bigi)