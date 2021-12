Aquila senza tregua, alla BLM Group martedì c'è Ankara

Dopo due sfide combattutissime risolte solo nei pressi della sirena che avevano beffato la Dolomiti Energia, prima a Trieste (70-69) e poi a Krasnodar (97-95), al terzo finale punto a punto nel giro di sette giorni i bianconeri hanno saputo cogliere un prezioso e rasserenante successo 85-80 su Tortona dopo un tempo supplementare. Non c'è tempo per godersi la settima vittoria stagionale in Serie A però, visto che già martedì sera capitan Forray e compagni saranno di nuovo protagonisti alla BLM Group Arena di Trento (ore 20, diretta Sky Sport Action ed Eleven Sports) per il Round 7 di regular season in EuroCup. Diego Flaccadori ha ritoccato tre career high in Serie A (foto Severino Bigi)

Tre career high per Flaccadori



Nel successo con i piemontesi, a brillare è stato soprattutto un fenomenale Diego Flaccadori, che ha aggiornato i suoi "career high" in Serie A per punti segnati (24), canestri dal campo (10) e rimbalzi catturati (otto), prendendosi la squadra sulle spalle proprio nel momento di massima intensità della partita. A portargli via, simbolicamente, il premio di MVP di serata è stato Johnathan Williams, che entrando nella partita aveva un 18/54 ai tiri liberi ma che quando il pallone scottava di più ha segnato tutti e tre i tentativi dalla linea della carità.

Il girone di EuroCup



A un terzo esatto di stagione nel gruppo A, cioè dopo sei partite sulle 18 previste nella prima fase della coppa, si sta cominciando a delineare la classifica del gruppo A, quello della Dolomiti Energia: in vetta sono già virtualmente in "fuga" le corazzate Lokomotiv Kuban e Partizan Belgrado (5 vittorie - 1 sconfitta). Alle loro spalle ci sono Andorra (4-2) e Badalona (4-2), reduce peraltro da un inatteso scivolone in Lituania in casa del Lietkabelis (3-3). Assieme alla formazione di Panevezys, a centro classifica ci sono anche Metropolitans e Ankara (3-3). A giocarsi, in questo momento, l'ottavo posto che qualifica agli ottavi di finale della coppa ci sono, oltre alla Dolomiti Energia, anche Hamburg Towers e Slask Wroclaw (1-5).

Qui Turk Telekom Ankara



Il Turk Telekom è una squadra ambiziosa e di grande talento, capace in estate di assemblare un team in cui trovano spazio tanti giocatori di livello Eurolega per qualità fisiche e tecniche: uno su tutti, lo spettacolare "scorer" statunitense Aaron Harrison, 18,0 punti di media in EuroCup nella stagione. L'ex Galatasaray e Olympiacos sta tirando con oltre il 46% da tre punti ed è il leader offensivo di una squadra che ha in JaJuan Johnson e Octavius Ellis la sua coppia di lunghi titolari: Johnson, visto in Italia a Cantù e compagno di squadra di Flaccadori al Bayern Monaco lo scorso anno, è un'ala forte con ottimi istinti realizzativi (11,0 punti e 4,7 rimbalzi di media), Ellis invece è un centro di grande verticalità e presenza attorno al ferro (8,5 punti ma soprattutto 2,3 stoppate di media, il migliore di tutta l'EuroCup).

Intorno al terzetto USA si incastrano giocatori di alto livello come il messicano Alex Perez, non al meglio della condizione, e il play Anthony Clemmons, che aveva cominciato la stagione a Sassari. Il pacchetto stranieri è chiuso dalla guardia Tyler Ennis e dall'esplosiva ala piccola Aubrey Dawkins. Anche nel nucleo turco però c'è leadership e capacità di avere impatto sulla partita: non a caso Ankara ha già battuto quest'anno il Lokomotiv Kuban e il Boulogne Metropolitans.

Due i precedenti tra l'Aquila e il Turk Telekom, entrambi nell'autunno 2018: in entrambe le occasioni ebbero la meglio i turchi, che alla BLM Group Arena vinsero 77-81 grazie allo show balistico del piccolo ma imprendibile TJ Campbell (7/12 da tre).

Possibili quintetti



Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Cameron Reynolds, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams

Ankara: G – Can Ogut, G – Aaron Harrison, F – Aubrey Dawkins, F – JaJuan Johnson, C – Octavious Ellis