Per domenica ancora in forse Reynolds e Williams

I bianconeri sono rientrati a Trento dopo sei giorni di trasferta fra Trieste e Krasnodar: dopo le sconfitte di misura patite nei due match esterni alla ripresa dopo la pausa, la Dolomiti Energia torna tra le mura amiche con un unico obiettivo. Vincere contro Derthona (domenica alle 18, diretta Discovery +) e riprendere il cammino di crescita della squadra: dall'infermeria rimangono "day-to-day" le condizioni di Johnathan Williams, in recupero dall'intossicazione alimentare di cui era stato vittima in Russia, e di Cameron Reynolds, alle prese con le conseguenze della forte botta al ginocchio destro nella gara di Trieste. Entrambi gli USA stanno seguendo un programma individuale e il loro utilizzo nella sfida di domenica sarà valutato solo il giorno della partita. Johnathan Williams, vittima di un'intossicazione alimentare (foto Severino Bigi)

L'ex di serata Jamarr "Eazy" Sanders

La sfida di domenica sera sarà un'occasione per i tifosi bianconeri di salutare un amato ex aquilotto, Jamarr Sanders: la guardia statunitense ha vestito per due stagioni la maglia della Dolomiti Energia Trentino, nei primi due anni di Serie A della formazione bianconera. Ben 78 le presenze ufficiali di "Eazy" con l'Aquila, tra campionato, EuroCup e Coppa Italia: 681 i punti realizzati, 100 tonde tonde le triple mandate a bersaglio.

Derthona

La neopromossa Tortona è una squadra che assomiglia poco ad una normale neopromossa. Cinica ed esperta nei suoi uomini chiave italiani e stranieri, esuberante e talentuosa nelle sue punte offensive: la squadra di coach Marco Ramondino non a caso ha già 10 punti in classifica, frutto di cinque vittorie nei primi dieci turni di Serie A. Mike Daum è il leader tecnico (13,9 punti a partita), ma la forza della Bertram sta nella compattezza e l'esperienza dei suoi senatori: Tyler Cain sotto canestro (9,7 punti e 8,8 rimbalzi), Chris Wright in regia (11,7 punti e 4,9 assist), Ariel Filloy in uscita dalla panchina (9,7 punti). Assieme a loro a contribuire dal punto di vista offensivo ci sono il tiratore JP Macura (9,4 punti di media, 24 nell'ultima sfida contro la Fortitudo) e l'ottimo Bruno Mascolo, protagonista anche in Nazionale (7,4 punti e 3,1 assist).

Possibili quintetti

Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Andrea Mezzanotte, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams

Derthona: G – Chris Wright, G – Jamarr Sanders, F – JP Macura, F – Mike Daum, C – Tyler Cain