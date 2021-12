Aquila Basket beffata nel finale anche a Krasnodar

Un'altra beffa nel finale per la Dolomiti Energia Trentino. In vantaggio praticamente per tutta la partita a Krasnodar nel sesto turno di EuroCup, l'Aquila Basket è stata battuta in volata dal Lokomotiv Kuban 97-95 (23-25, 44-48, 66-74). Jordan Caroline, 13 punti e 10 assist (foto Fedor Aebor - Lokomotiv)

Alla squadra di Molin, priva di Cameron Reynolds e dopo pochi minuti anche di Johnathan Williams (problemi intestinali), non sono bastate le grandi prove di Wesley Saunders (18 punti e 7 rimbalzi), Desonta Bradford (18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) Diego Flaccadori (17 e 6 assist), Andrea Mezzanotte (16 punti e 5 rimbalzi) e Jordan Caroline ("doppia doppia" da 13 punti e 10 rimbalzi). Nel finale è rimasto in panchina anche Conti, dolorante al collo.

Le parole di coach Molin

"Il Lokomotiv ha giocato un quarto periodo migliore, sicuramente hanno sfruttato a loro favore anche il fatto di avere un roster più lungo che ha dato loro un vantaggio. La squadra però anche dovendo fare i conti con l’assenza di due giocatori americani importanti nelle rotazioni è scesa in campo per competere e dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità abbiamo avuto risposte positive: negli ultimi minuti abbiamo fatto alcuni errori cruciali, è vero, ma abbiamo dato tutto”.