Molin: "Vinciamo di uno assieme, perdiamo di uno assieme"

Coach Emanuele Molin è ovviamente molto amareggiato per il risultato, ma anche per i tanti errori commessi dalla sua squadra, in particolare quello che è costato la sconfitta con l’Allianz Trieste. Ma a mancare è stata la qualità del gioco, per buona parte dell'incontro. Lele Molin, head coach dell'Aquila Basket (foto Severino Bigi)

“Sembrava una partita di precampionato, per il numero di errori che le due squadre hanno commesso – ha detto il tecnico veneto della Dolomiti Energia Trentino – e per i piccoli vantaggi guadagnati e sprecati da entrambe le parti. La partita è stata decisa da un nostro errore, ma per tutto il corso dell’incontro non eravamo riusciti ad avere la qualità sufficiente per vincere in trasferta. Le statistiche parlano chiaro, le nostre percentuali di tiro dal campo sono bassissime, non possiamo pensare di vincere in trasferta con il 38% dal campo. Questo è merito della difesa avversaria, ma è dovuto anche al fatto che le nostre guardie riescono a creare poco. Eravamo in condizione di vincere, avremmo potuto vincere, ci sono state partite che abbiamo vinto con un tiro all’ultimo secondo, oggi l’abbiamo persa, è la storia del campionato – ha aggiunto Molin -. Vinciamo di uno insieme, perdiamo di uno insieme, questa è la cosa importante, il problema è che è stata una partita che ha visto da parte nostra solo sprazzi di gioco di qualità”.