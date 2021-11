L'Italia piega l'Olanda, 6 punti e 4 assist per Flaccadori

Prima vittoria nella prima "finestra" di qualificazione ai Mondiali 2023, per l'Italia del c.t. Meo Sacchetti e del suo assistente Lele Molin, coach della Dolomiti Energia. Dopo essersi arresi alla Russia a San Pietroburgo, gli azzurri hanno battuto, al Forum di Assago, l'Olanda dell'ex tecnico dell'Aquila Basket Maurizio Buscaglia 75-73 (22-18, 47-39, 60-50). Diego Flaccadori appoggia al canestro (foto Fiba)

Nettamente in vantaggio per tre quarti, la Nazionale italiana è stata raggiunta nel periodo conclusivo dagli olandesi, vacillando sotto i colpi di Hammink (19 punti), con 6 punti dell'altro ex bianconero Yannick Franke, ma spuntandola grazie a 18 punti di Akele, 13 di Tessitori e Tonut e 6 punti, 3 rimbalzi e 4 assist del play della Dolomiti Energia Diego Flaccadori.