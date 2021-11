Coach Molin: "Il capitano Forray ci ha dato la scossa"

Non può che sorridere Emanuele Molin, allenatore della Dolomiti Energia arrivata alla pausa per gli impegni della Nazionale con un invidiabile record di 6 vittorie e 3 sconfitte in campionato. Quello colto contro la Fortitudo è il quarto successo consecutivo in Serie A, il terzo consecutivo tra LBA ed EuroCup. Emanuele Molin, allenatore della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

"Prima di tutto oggi ci tengo a menzionare quella che io chiamo la mia squadra invisibile, quella formata dallo staff tecnico, medico e atletico che lavora dietro le quinte - ha detto Molin -. Il fatto che in queste partite abbiamo avuto la forza di dare un’accelerata negli ultimi quarti è sintomo di buona preparazione fisica, e in una settimana in cui abbiamo avuto tanti problemi lo staff medico e fisioterapico ha svolto un lavoro encomiabile. Aver terminato questa prima parte di stagione con tre vittorie consecutive nell’ultima settimana ci dà grande soddisfazione. Il commento alla partita? La Fortitudo è arrivata a Trento per giocare una partita concreta, noi siamo andati in difficoltà nei primi due quarti e non abbiamo avuto il giusto ritmo in difesa. Nel terzo quarto il capitano Forray ci ha dato una scossa, poi come già successo negli ultimi giorni abbiamo giocato gli ultimi 7’ con grande efficacia. Dopo nove partite di campionato e cinque di EuroCup c’è la sensazione che questo sia un gruppo che vuole competere, ed è la miglior notizia che potessimo avere anche al di là dei risultati. La strada è ancora lunga e vogliamo continuare a lavorare e migliorare”.

Per i bianconeri qualche giorno di riposo, poi di nuovo al lavoro in vista del prossimo appuntamento ufficiale, che sarà dopo la finestra FIBA per gli impegni delle nazionali domenica 5 dicembre all’Allianz Dome di Trieste contro i giuliani padroni di casa (palla a due alle 16.30).