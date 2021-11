Prima vittoria in EuroCup per l'Aquila, Wroclaw ko all'overtime

La Dolomiti Energia Trentino rompe il ghiaccio in EuroCup. Con un Flaccadori superlusso (22 punti), la squadra di Molin ha colto il primo successo nella seconda coppa continentale ai danni dello Slask Wroclaw (81-77). In doppia cifra anche Bradford, Williams, Reynolds e Saunders. Sorpresi dai polacchi nel finale del primo periodo, Forray e compagni pagano l’imprecisione al tiro dal campo per tutto il primo tempo (34-38), colmando lo svantaggio solo nel quarto conclusivo, piazzando il colpo decisivo solo all’overtime. Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

La cronaca

L’Aquila parte bene, 12-6 al 5’ con le triple di Williams e Flaccadori, poi i bianconeri perdono di vista il canestro e un Wroclaw precisissimo a cronometro fermo dapprima ricuce lo svantaggio e poi piazza il sorpasso (16-23 con il buzzer beater di Karolak). In avvio di secondo la Dolomiti Energia riaggancia lo Slask con i giochi da tre punti di Williams e Bradford e i liberi di Conti (30-29 al 17’), prima di andare all’intervallo lungo sotto di 4, complice una chiamata severissima sulla difesa dal perimetro di Forray (34-38). L’Aquila si riavvicina con gli ispirati Saunders e Reynolds (45-47 al 24’), poi paga l’imprecisione anche dalla linea della carità (0/4 Williams) e rimane in svantaggio al 30’ (51-57). Flaccadori suona la carica nel periodo conclusivo (11 punti in pochissimi giri di lancetta, 62-65 al 35’), Bradford regala spettacolo con il canestro dell’agognato riaggancio, prima del botta e risposta tra lo stesso “Flacca” e Trice che ha mandato le due squadre all’overtime, deciso dalle conclusioni dello stesso Flaccadori, Bradford e Williams.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Slask Wroclaw 81-77 (16-23, 34-38, 51-57, 69-69)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 11, Williams 17, Reynolds 12, Conti 4, Forray 2, Flaccadori 22, Saunders 10, Mezzanotte 3, Ladurner, Rudovic N.E.. All. Molin

Slask Wroclaw: Trice 2, Kolenda 7, Karolak 15, Kanter 17, Justice 10, Dziewa 8, Langevine 2 N.E., Gabinski, Meiers 11, Ramljak 5. All. Urlep

Arbitri: Peruga, Halliko, Goubert

Note – Tiri da due: Trento 20/47, Wroclaw 21/40. Tiri da tre: Trento 9/27, Wroclaw 5/31. Tiri liberi: Trento 14/21, Wroclaw 20/26. Rimbalzi: Trento 48, Wroclaw 49.