EuroCup, a Parigi per l'Aquila arriva la quarta sconfitta

Non è bastata un’altra sontuosa prestazione di Cameron Reynolds (18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist) alla Dolomiti Energia Trentino per cogliere il primo successo in EuroCup. Nel Round 4 della seconda coppa continentale l’Aquila Basket è uscita sconfitta 93-80 dal parquet del Boulogne Metropolitans 92, trascinato da Cummings (17), McRae (14) e dalla doppia doppia di Hunter (11 e 13 rimbalzi). Tra i bianconeri in doppia cifra anche Caroline, Williams (16 punti e 7 rimbalzi) e Saunders. Discreta la prova di Mezzanotte, 8 punti in 24 minuti di utilizzo. Cameron Reynolds, in doppia cifra a Parigi (foto Olivier d'Almeida - Metropolitans)

Sotto 26-20 al 10’, dopo aver visto il passivo sfiorare anche la doppia cifra, la squadra di Molin ha reagito alla grande aggiudicandosi il secondo parziale e tornando negli spogliatoi sul 41-42. Nuovamente in svantaggio di 9 punti al 30’ (64-55), Forray e compagni non sono più riusciti a recuperare, uscendo dal campo sconfitti 93-80.

Le parole di coach Molin

"Nel secondo quarto abbiamo fatto un buon lavoro nel rallentare il loro attacco e il loro ritmo di gioco, ma non siamo riusciti a farlo abbastanza nel secondo tempo: non siamo stati disciplinati in attacco, abbiamo commesso qualche palla persa di troppo permettendo ai nostri avversari di prendere ritmo ed inerzia. Giocando di nuovo a poca distanza da un'altra battaglia di campionato come quella con Brescia però riconosco lo sforzo della squadra nel provare a competere fino all'ultimo istante. Non è ancora abbastanza e non possiamo essere soddisfatti, ma è un buon segnale e vogliamo continuare a crescere e fare passi avanti".

Il tabellino

Boulogne Metropolitans 92-Dolomti Energia Trento 93-80 (26-20, 41-42, 64-55)

Bolulogne Metropolitans 92: Moulare n.e., Cummings 17, Hornsby 10, Konate 5, Michineau 11, Halilovic 9, Ho-You Fat, Boungou-Colo 5, Hunter 11, Ginat 11, McRae 14, Yomi n.e.. All. Collet

Dolomiti Energia Trento: Bradford 6, Williams 16, Reynolds 18, Conti 2, Forray, Flaccadori 6, Saunders 11, Mezzanotte 8, Ladurner, Caroline 13, Rudovic n.e.. All. Molin

Arbitri: Pastusiak, Barth, Juras

Note – Tiri da due: Boulogne 27/52, Trento 24/47. Tiri da tre: Boulogne 7/13, Trento 7/22. Tiri liberi: Boulogne 18/25, Trento 11/16. Rimbalzi: Boulogne 35, Trento 30.