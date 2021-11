Terza sconfitta in EuroCup per la Dolomiti Energia Trento

Terza sconfitta in tre partite di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento, battuta a domicilio anche dal Lietkabelis Panevezys. Alla BLM Group Arena è finita 61-77, con 20 punti dello scatenato Kalaitzakis e anche Orelik, Gagic e Lipkevicius in doppia cifra nelle fila dei lituani, all’Aquila Basket non sono bastati i 18 punti dell’ispirato Williams e i 13 di un Reynolds che si è parzialmente sbloccato dai 6,75. Johnathan Williams, miglior realizzatore contro i lituani (foto Severino Bigi)

La cronaca

Leitkabelis avanti 8-18 all’8’ (con Kalaitzakis già a quota 9), Aquila Basket molto imprecisa dall’arco, inferiore a rimbalzo e doppiata dai lituani al 10’ (12-24). Nel secondo periodo Forray e compagni trovano finalmente il fondo della retina dai 6,75 con Bradford e Reynolds (25-30 al 17’), riducendo lo svantaggio anche ad un possesso al 19’ e andando poi al riposo sul 34-38. Parità subito dopo l’intervallo lungo (38-38), i lituani tornano ad allungare al 26’ (44-51) ancora con il mortifero Kalaitzakis. Nuovamente rivedibile dall’arco e dalla linea della carità e sempre un po’ in difficoltà nel pitturato, la squadra di Molin è ancora sotto al 30’ (49-57). Il vantaggio dei lituani raggiunge nuovamente le 12 lunghezze (51-63 al 33’), Molin prova a giocarsi il finale con i suoi uomini più rappresentativi senza ottenere risultati (61-77).

Il tabellino

Dolomiti Energia Trento – Lietkabelis Panavezys 61-77 (14-24; 34-38; 49-57)

Dolomiti Energia Trento: Bradford 6, Williams 18, Reynolds 13, Conti, Forray, Flaccadori 9, Saunders 7, Mezzanotte 2, Ladurner n.e., Caroline 6. All. Molin

Lietkabelis Panavezys: Vaiciunas n.e., Radicevic 4, Kalaitzakis 20, Giedraitis, Lipkevicius 10, Maldunas 7, Zemaitis 9, Berzins 2, Orelik 14, Vasiliauskas n.e., Gagic 11. All. Canak

Arbitri: Garcia, Radojkovic, Bittner

Note – Tiri da due: Trento 16/28, Lietkabelis 19/37. Tiri da tre: Trento 6/27, Lietkabelis 8/21. Tiri liberi: Trento 11/20, Lietkabelis 15/18. Rimbalzi: Trento 26, Lietkabelis 34.