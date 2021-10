Terza vittoria per l'Aquila, espugnata Pesaro 75-79

Terza vittoria in campionato per la Dolomiti Energia, che ha espugnato la Vitrifrigo Arena di Pesaro 75-79. Dopo un primo periodo in equilibrio, la squadra di Molin ha dominato il secondo (10-25 il parziale), ha rallentato dopo l’intervallo lungo ed è riuscita molto faticosamente a controllare nel finale, nonostante l’espulsione di Williams e il generosissimo tentativo di rimonta di Delfino (24 punti, 18 per Larson) e compagni. 18 punti per Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

Per l’Aquila Basket 18 punti di Flaccadori, 15 di Forray, 14 (con 7 rimbalzi) di Caroline e 12 di Reynolds.