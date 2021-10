L'Aquila Basket a Pesaro per uscire dal tunnel

A dispetto del record della Carpegna Prosciutto (1/4), non è facile il compito che attende la Dolomiti Energia Trentino domenica (ore 18, diretta discovery+ ed Eurosport Player) alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. La squadra marchigiana, infatti, con l’arrivo di coach Luca Banchi e del talentuoso playmaker americano Tyler Larson, sta cercando di lasciarsi alle spalle il brutto avvio di stagione. Fallito il primo tentativo al Taliercio (77-68) a soli tre giorni dall’arrivo dell’ex tecnico di Siena, Milano, Torino e Bamberg, la Vuelle ci riproverà appunto con l’Aquila Basket domenica, puntando sempre sul talento dei suoi leader Carlos Delfino e Tyrique Jones.

Dall’altra ci sarà una Dolomiti Energia reduce da tre sconfitte consecutive, che dovrà aiutare il suo bomber Reynolds a sbloccarsi e soprattutto trovare la continuità nell’arco della partita mancata in particolare nei momenti chiave del match perso mercoledì ad Andorra. Cameron Reynolds, bomber dell'Aquila Basket (foto Severino Bigi)

Cam, Flacca, Caroline e Williams

L’ala americana vanta ancora un’ottima media punti (terzo in LBA con 17.0), ma è addirittura precipitato al 31° posto nella classifica della percentuale da tre punti (40.5%) che fino a una decina di giorni fa guidava. Poco male, si dirà, perché adesso in testa c’è Flaccadori (63.2%), ma va sottolineato come “Cam” ne abbia tentati quasi il doppio di “Flacca” e come, assieme a questa voce statistica, sia stato il rendimento complessivo del texano a calare, mentre il neo-playmaker bergamasco almeno in campionato ha quasi sempre risposto presente, come del resto ha fatto Jordan Caroline: l’ala grande dell’Illinois è infatti il terzo miglior giocatore del campionato per valutazione (18,7).

In sede di presentazione della partita di domenica, coach Molin ha difeso a spada tratta anche Johnathan Williams, parlandone come del miglior giocatore della squadra in quanto a classe, chiedendo in pratica che siano i compagni ad avvicinarsi al suo livello. Sempre il tecnico mestrino ha preferito non fare distinzioni tra quintetto e panchina, parlando dei problemi di continuità ed esperienza dei suoi: “Io vorrei giocare la partita con 8, 9, anche con 10 giocatori se possibile, ma è chiaro che sono quei cinque quelli chiamati a dare qualcosa di più”. Anche a Pesaro, ovviamente.

Probabili quintetti

Pesaro: G – Tyler Larson, G – Matteo Tambone, F – Carlos Delfino, F – Leonandro Demetrio, C – Tyrique Jones.

Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Cameron Reynolds, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams

Arbitri: Martolini, Nicolini, Brindisi