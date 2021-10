EuroCup, l'Aquila Basket cade anche ad Andorra (85-73)

Seconda partita e seconda débâcle in EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino, uscita sconfitta dal parquet del MoraBanc Andorra 85-73 (21-10, 46-30, 62-54). Subito il gioco degli ospiti in avvio, l'Aquila Basket ha avuto una buona reazione nella parte centrale del secondo periodo (arrivando fino al -2 sul 30-28), tornando però pesantemente sotto all'intervallo lungo. Jordan Caroline, autore di 24 punti (foto Severino Bigi)

Forray e compagni profondevano un grande sforzo anche nel terzo periodo (55-53), senza però riuscire ad agganciare gli spagnoli. Buona la prova offerta da Caroline (24 punti e 7 rimbalzi) e Saunders (18), forse un po' tardivo il risveglio di Reynolds (13 con solo 1/5 da tre), in ombra Flaccadori (4). A differenza delle prime uscite, alla squadra di Lele Molin ha difettato nuovamente il tiro della lunga distanza (26%), nettamente favorevole agli spagnoli la lotta a rimbalzo (38/22).

Le parole di coach Molin

“Per noi è stata una partita di grande sforzo, abbiamo avuto la capacità di rimontare e di rimetterci in partita arrivando a meno due intorno alla fine del terzo quarto, ma poi non abbiamo avuto la forza di completare quella rimonta e metterci davanti nel punteggio. Complimenti ai nostri avversari, che hanno giocato con grande intensità per tutti i 40’ e che alla fine hanno meritato di vincere questa partita”.

Il tabellino

MoraBanc Andorra - Dolomiti Energia Trentino 85-73 (21-10, 46-30; 62-54)

MoraBanc Andorra: Miller-McIntyre 10, Pauli 6, Olumuyiwa 4, Hannah 11, Noua 20, Nakic 7, Diagne 2, Crawford 8, Colom, Jelinek 8, Morgan 5, Arteaga 4. Coach Navarro.

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 3, Williams 6, Reynolds 13, Conti, Forray 5, Flaccadori 4, Saunders 18, Mezzanotte, Ladurner, Caroline 24. Coach Molin.