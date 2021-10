Eurocup, falsa partenza per l'Aquila Basket

La prima in EuroCup è una severissima lezione di catalano per la Dolomiti Energia. La Joventut Badalona passa alla BLM Group Arena 56-86, con 13 punti del totem Tomic, Parra e Brodziansky e 12 di Birgander. La squadra di Molin ha tenuto il passo degli ospiti nel periodo di apertura, perdendo poi progressivamente tanto la via del canestro quanto la solidità difensiva nel secondo quarto, chiuso con percentuali di tiro drammatiche (alla fine 32,7% da due, 25,0% da tre e 46,7% ai liberi). Caroline, miglior realizzatore aquilotto (foto Severino Bigi)

La musica non è cambiata dopo l’intervallo lungo, complice la situazione falli di Williams e Saunders, con il vantaggio della Joventut che ha raggiunto i 30 punti. Caroline il più ispirato (12 punti, unico in doppia cifra) nella serataccia bianconera.