Molin: "Decisiva la difesa e i rimbalzi in attacco"

Coach Lele Molin festeggia la vittoria sul parquet di Reggio Emilia congratulandosi con i suoi giocatori e indicando nella difesa del periodo conclusivo e nei rimbalzi offensivi le chiavi del successo. Emanuele Molin, allenatore della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

“Faccio i complimenti per la vittoria alla mia squadra, che è stata capace di mettere in difficoltà Reggio Emilia soprattutto nell’ultimo quarto: nel momento in cui ai nostri avversari è mancata forse un po’ di lucidità e di brillantezza noi siamo riusciti a non concedere mai canestri facili dentro l’area, cosa che invece ci era costata molto nel primo tempo - ha detto coach Molin -. Abbiamo limitato le ricezioni profonde dei centri e questo ha costretto i nostri avversari a cercare più soluzioni dal perimetro. In attacco invece la differenza l’ha fatta la nostra presenza a rimbalzo, abbiamo segnato 17 punti da seconda opportunità e avuto più tiri tentati dei nostri avversari, una statistica chiave per vincere queste partite in trasferta”.