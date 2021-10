L'Aquila c'è, Caroline e Reynolds affondano Cremona

La Dolomiti Energia Trentino ritrova Jordan Caroline, all’esordio in campionato, e travolge la Vanoli Cremona, cogliendo la prima vittoria stagionale. Alla BLM Group Arena finisce 84-68, con la stessa ala grande (19 punti e 8 rimbalzi) e il “bombardiere” Reynolds (top scorer e mvp con 21 punti) in evidenza e anche Flaccadori (17 punti e 3 su 4 da tre) e Williams (15 punti e 7 rimbalzi) in doppia cifra. Agli ospiti, privi dell’ex Poeta per un risentimento muscolare e con il giovane talento Spagnolo in ombra, non sono bastati 30’ esattamente alla pari dei padroni di casa e nemmeno le prove sopra le righe di Harris (19) e Cournooh (15).

La cronaca

Con l’immediata vigilia resa un po’ più frizzante dal “caso Bradford”, una sorta di “mamma con tutte queste ‘ste prescrizioni per il Covid non sono riuscito a prendere l’aereo”, coach Molin - tanto per cambiare con la coperta corta - partiva con Flaccadori, Saunders, Reynolds, Mezzanotte e Williams, mentre dall’altra Galbiati schierava Spagnolo, Cournooh, Tinkle, Harris e Sanogo. Avvio dai due volti per la squadra di casa: 4 minuti praticamente perfetti, buona difesa e attacchi ad aprire la retroguardia avversaria, con Forray a spingere il vantaggio trentino fino all’11-4; e 60 secondi devastanti, segnati dalle triple di Cournooh e Harris e dalla schiacciata di Tinkle per l’11-12 del 5’. Vantaggio dilatato dalla precisione dell’ottimo Harris, mentre dall’altra è il solito Toto a scuotere la squadra di casa da un momento di pericoloso torpore (18-22 al 10’). 17 punti per Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

Il secondo periodo si apriva con il primo canestro su azione dell’attesissimo Caroline, mentre è Reynolds a perfezionare il riaggancio (22-22 al 12’). L’ala americana torna sfoderare la specialità della casa dai 6,75 per il 30-25 del 15’, prima che Tinkle pareggi il conto con un gioco da tre punti. L’Aquila prova ancora a decollare con Flaccadori e Saunders, ma un Cournooh già in doppia cifra la tiene a terra: al 20’ è 40-40 con 8 punti di Caroline, dall’altra 12 di Harris e 11 di Cournooh.

Chi romperà l’equilibrio? Le due squadre si equivalgono anche nelle (non eccezionali) percentuali di tiro, alla schiacciata di McNeace rispondono Reynolds e Caroline con un bel alley oop, alla tripla di Spagnolo quella di Flaccadori… Al 28’ è ancora 59-60, con un Caroline difficilmente arginabile (e già a quota 17) che toglie subito ai 1.800 della BLM Group Arena l’impressione che sia la Dolomiti Energia a inseguire (63-61 al 30’).

La scossa arriva subito dopo, guarda il caso ancora dall’arco. Reynolds ha scaldato la mano e piazza le due triple del 71-62 al 33’, tanto che Galbiati deve chiamare time out. Il vantaggio dei padroni di casa va comunque in doppia cifra, addirittura 80-66 al 36’ con un’altra bomba di Reynolds (a quota 20) e la rubata di Caroline (a 19). Dall’arco colpisce anche Flaccadori, la Vanoli è in bambola, la BLM Group Arena una bolgia, la prima, agognata vittoria stagionale è arrivata.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona 84-68 (18-22, 40-40, 63-61)

Dolomiti Energia Trentino: Williams 15, Reynolds 21, Conti 2, Morina n.e., Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Mezzanotte, Dell’Anna n.e., Ladurner 2, Caroline 19. All. Molin

Vanoli Basket Cremona: Agbamu n.e., Harris 19, Sanogo 5, McNeace 7, Pecchia 5, Spagnolo 6, Vecchiola n.e., Tinkle 11, Cournooh 15, Miller. All. Galbiati

Arbitri: Rossi, Borgo, Boninsegna

Note – Tiri da due: Trento 26/49, Cremona 23/51. Tiri da tre: Trento 8/21, Cremona 5/19. Tiri liberi: Trento 8/15, Cremona 7/12. Rimbalzi: Trento 42, Cremona 41. Usciti per 5 falli: Williams. Spettatori: 1.800.