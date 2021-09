Pascolo: "Trento sarà sempre la mia seconda casa"

Dopo il via libera della Dolomiti Energia Trentino per il passaggio all'Assigeco Piacenza in A2, Davide Pascolo rivolge su Facebook un ringraziamento alla società, ai compagni di squadra ed ai tifosi trentini. Davide Pascolo saluta l'Aquila Basket e i tifosi trentini

"Quest'anno non giocherò a Trento e ci tenevo a ringraziare l'Aquila Basket per questi 8 anni pieni di emozioni e soddisfazioni in maglia bianconera. Sicuramente nelle ultime tre stagioni ci sono stati momenti difficili ma è stata ugualmente una bellissima avventura, in cui ho conosciuto tante persone e compagni che porterò sempre nel cuore e come ho sempre detto Trento sarà sempre la mia seconda casa... Grazie inoltre a tutti voi tifosi trentini per il sostegno, il calore e i boati che mi avete sempre riservato al PalaTrento. Un abbraccio, vostro Dada".