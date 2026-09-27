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B interregionale

Meglio non poteva partire la Tecnisan

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli soffre, parte in salita, recupera e poi regge al rientro della Virtus Padova, aggiudicandosi la prima di campionato in un esordio che ha del magico.

Quintetto base roveretano composto da: Triggiani, Cattapan, Bressanin, Pisoni e la bandiera Rossaro. Padroni di casa padovani che partono decisamente meglio, portandosi subito sul 10-0, partenza da incubo per il “Mago-Fuma”, peggio non poteva andare. Di Bressanin il primo acuto roveretano a spezzare il monologo veneto. Martella l’attacco padovano, il vantaggio in doppia cifra pesa e rimane costante per poi allungarsi al termine del primo parziale, 27-14. Due triple griffate Rossaro e Bressanin per spezzare il predominio iniziale. Sarà la tripla di Sam Gaye a costringere i veneti al timeout sul 36-32, ma il canestro di Mansour Bayo riduce il gap a 41-37. Le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 48-42.

Il Q3 parte con il rassicurante canestro di Pisoni e vede poi in scena un vero e proprio monologo roveretano. Arriva ben presto il pari per mano di Triggiani, autore anche del canestro di avvicinamento. Unico canestro del parziale per i padovani è quello del 50-48. Il sorpasso arriva con un missile di Cattapan. Scappano i roveretani, tanto che chiudono il parziale con il massimo vantaggio del match sull’inaspettato 50-67, difesa rovertana che stritola l’altrui attacco. Padroni di casa che provano a recuperare nel Q4, ma il tesoretto roveretano è pesantissimo condizionerà tutto il parziale, con formazione di Fumagalli che ammistra lo stesso e che va a chiudere sul definitivo 66-73, lasciando ai padroni di casa di avvicinarsi soltanto al -5, tenendo la Virtus a debita distanza. Vittoria preziosissima che arriva dopo una partenza che poteva far presagire il peggio. A livello personale, ottima prova per l’esordiente Mansour Bayo a quota 17, Bressanin con 13, Cattapan a 12 e Sam Gaye che piazza 9 punti nella serata.

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Classifica

B Interregionale: Conference Nord - B
SquadraPG
Sistema B. Pordenone00
JBSting Curtatone00
Falconstar Monfalcone00
Jadran Trieste00
Pizzighettone00
Bottanuco00
Playbasket Carrè00
Junior Basket Rovereto00
Virtus Padova00
CXO Ospitaletto00
Romano Basket00
Dinamo Gorizia00
Sporting Oderzo00
Iseo00
Montebelluna00

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)