Meglio non poteva partire la Tecnisan

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli soffre, parte in salita, recupera e poi regge al rientro della Virtus Padova, aggiudicandosi la prima di campionato in un esordio che ha del magico.

Quintetto base roveretano composto da: Triggiani, Cattapan, Bressanin, Pisoni e la bandiera Rossaro. Padroni di casa padovani che partono decisamente meglio, portandosi subito sul 10-0, partenza da incubo per il “Mago-Fuma”, peggio non poteva andare. Di Bressanin il primo acuto roveretano a spezzare il monologo veneto. Martella l’attacco padovano, il vantaggio in doppia cifra pesa e rimane costante per poi allungarsi al termine del primo parziale, 27-14. Due triple griffate Rossaro e Bressanin per spezzare il predominio iniziale. Sarà la tripla di Sam Gaye a costringere i veneti al timeout sul 36-32, ma il canestro di Mansour Bayo riduce il gap a 41-37. Le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 48-42.

Il Q3 parte con il rassicurante canestro di Pisoni e vede poi in scena un vero e proprio monologo roveretano. Arriva ben presto il pari per mano di Triggiani, autore anche del canestro di avvicinamento. Unico canestro del parziale per i padovani è quello del 50-48. Il sorpasso arriva con un missile di Cattapan. Scappano i roveretani, tanto che chiudono il parziale con il massimo vantaggio del match sull’inaspettato 50-67, difesa rovertana che stritola l’altrui attacco. Padroni di casa che provano a recuperare nel Q4, ma il tesoretto roveretano è pesantissimo condizionerà tutto il parziale, con formazione di Fumagalli che ammistra lo stesso e che va a chiudere sul definitivo 66-73, lasciando ai padroni di casa di avvicinarsi soltanto al -5, tenendo la Virtus a debita distanza. Vittoria preziosissima che arriva dopo una partenza che poteva far presagire il peggio. A livello personale, ottima prova per l’esordiente Mansour Bayo a quota 17, Bressanin con 13, Cattapan a 12 e Sam Gaye che piazza 9 punti nella serata.