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Divisione Regionale 1

Si chiude la rosa del Lagorai Wolves

I "lupi" del Lagorai Wolves sono al completo, ufficializzata la chiusura del roster per la formazione di DR1 con sede a Civezzano.

Due conferme per chiudere la rosa per la stagione 2026/27. Rimarranno "lupi" Tommaso Bellotti, 4° miglior marcatore della scorsa stagione, ala forte vent'enne, media di 7.9 punti a partita nello scorso campionato. C'è anche la riconferma per il giovane under 19 Vito Granatiero, una quindicina di apparizioni in prima squadra nella scorsa stagione e medie di 3.1 punti per match.

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Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese4024
Creazzo3824
Arzignano3624
Lagorai Wolves3424
Legnago3024
Telea Vicenza2624
Bears Isola1824
Virtus Alto Garda1824
Leobasket1824
XXL Pescantina1624
Jbr Rovereto1424
Virtus Isola Scala1424
Buster Verona1024

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli