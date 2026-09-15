Si chiude la rosa del Lagorai Wolves
I "lupi" del Lagorai Wolves sono al completo, ufficializzata la chiusura del roster per la formazione di DR1 con sede a Civezzano.
Due conferme per chiudere la rosa per la stagione 2026/27. Rimarranno "lupi" Tommaso Bellotti, 4° miglior marcatore della scorsa stagione, ala forte vent'enne, media di 7.9 punti a partita nello scorso campionato. C'è anche la riconferma per il giovane under 19 Vito Granatiero, una quindicina di apparizioni in prima squadra nella scorsa stagione e medie di 3.1 punti per match.