Il Gardolo parte molto bene in Coppa

E' la vittoria sonora del Gardolo ad aprire ufficialmente la stagione 2026/27, con gli uomini del nuovo coach Durak che sconfiggono l'esordiente Valle di Cavedine.

Subito in campo il nuovo play del Gardolo, Mallucci Federico, proveniente dalla DR1 marchigiana, dove vestiva la maglia del Senigallia. Che la ruggine estiva si faccia sentire lo si nota dai primi tre minuti a canestri inviolati su ambo i lati del campo. E' il "promosso" dalla DR3, Bortolin del Gardolo a rompere il ghiaccio con una sua pregevole tripla, memore anche del record di 60 punti segnati contro il Maia Merano a marzo della passata stagione. Qualche difficoltà per l'esordiente formazione del Valle Di Cavedine, in leggero affanno sulla partenza decisa dopo l'interludio a retine inviolate di inizio quarto, di fatto ai 10' di gioco, il punteggio è sul 24-9. Buona la reazione nel Q2 da parte degli ospiti guidati dal duo di panchina Speziali-Odorizzi, gli "orsi" di Vezzano trascinati da ottimo Appolloni, riducono le distanze sensibilmente, ma coach Durak a metà match sul 35-26, esce dal campo con la sua proverbiale tranquillità, ben conscio delle qualità dei suoi.

Il terzo parziale vede in scena soltanto gli uomini in maglia gialla, infatti il Gardolo, trascinato anche da Dellai che pareva sottotono soltanto ad inizio partita, ora macina punti e il divario si fa importante, tanto che al suono della penultima sirena il tabellone vola sul punteggio di 66-36, dove i padroni di casa toccano il massimo vantaggio serale. Ovvia reazione finale degli ospiti, la difesa del Gardolo contiene un eventuale ritorno di fiamma, ma Appoloni e soci quantomeno si aggiudicano il parziale e la partita si chiude sul definitivo 84-61, non di certo la "canestrata" agognata dal Gardolo, ma quantomeno un risultato importante per la formazione di Trento nord. Nelle fila del Gardolo dell'esordiente (in questa categoria ) coach Durak, Bortolin il migliore in campo, 22 punti e presenza massiccia che si fa notare sicuramente. Dellai una garanzia, per lui 17 punti, lo segue Bortolami a quota 10. Nel Valle di Cavedine, ottima prova per il solito Appoloni, a segno con 24 punti e miglior realizzatore della serata. Seguono Negro con 13 e Chiarani a quota 8.