Che DR2 sarà? In quante ai nastri di partenza?

Nell'estate piena di clamorose notizie, non poteva non arrivare anche l'incertezza sul numero di partecipanti all'imminente campionato di DR2, che a circa un mese dal nuovo inizio, non è chiaro il numero di iscritte.

Con la pubblicazione ufficiale da parte della Federazione delle partecipanti alla Coppa Trentino-Alto Adige, si scopre che al momento le possibili iscritte sarebbero soltanto in 9. Fra le possibili iscritte, ci sono delle assenze importantissime oltre che numerose. Se il Maia Merano, vincitore del passato campionato, ha deciso di rinunciare alla partecipazione al campionato di DR1, pare che al momento non sia iscritto nemmeno a quello di DR2, quindi ripartirebbe dall'ultima serie disponibile, ovvero la DR3. Sorti ancora da capire anche per la nobile decaduta Cus Trento, al momento non ancora ripescata e di certo fuori dalla Coppa, anche se voci di corridoio la danno come la più papabile delle formazioni che andranno a comporre il roster delle iscritte. Ha del clamoroso anche la mancata iscrizione di un'altra formazione storica, i Red Fox Mori-Brentonico, che dopo la rinuncia andranno a rimpinguare il campionato di Dr3, che diventerà così particolarmente interessante. Al momento nessuna formazione di DR3 ha accettato l'invito a fare il salto di categoria, salvo la promossa sul campo Valle di Cavedine, che giustamente entrerà per la prima volta nel "club" del massimo campionato regionale. Nove quindi al momento le squadre che saranno ai nastri di partenza, a comporre il nuovo campionato, ci saranno: Pergine, Europa Bolzano, Gardolo, Blue Bear Villazzano, Alto Adige-Sudtirol, Night Owls Trento, Pallacanestro Bolzano, Bressanone e la neo promossa Valle di Cavedine.

Pare evidente che in questi giorni la Federazione cercherà una decima iscritta e il ripescaggio del Cus Trento è la via più semplice. Viene anche da dire che dopo le "autoretrocessioni" della scorsa e di questa stagione, che ammontano a 4, con Paganella Lavis, Villazzano, Maia Merano e per ultima quella dei Red Fox Mori-Brentonico, la massima serie regionale sta perdendo importanti pezzi di storia. Se non ci fosse stato l'azzeccato sdoppiamento bolzanino dell'Alto Adige-Sudtirol e la successiva diaspora trasformata nella Pallacanestro Bolzano, in questo momento staremmo a parlare in un campionato regionale con sole 7 formazioni.