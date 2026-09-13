Assolutamente vietato sbagliare in Coppa

Con oggi parte la prima fase di qualificazione di Coppa, momento delicato, a inizio stagione, dove un passo falso o un ritardo di preparazione possono costare moltissimo, come già accaduto nel recente passato.

La formula è semplice quanto spietata, girone unico con quattro partite per ognuna delle tredici partecipanti, due in casa e due fuori e vista la notevole differenza fra le varie categorie delle formazioni in ballo, un buon sorteggio aiuta molto, ma la cosa che in realtà serve per passare il turno è un percorso netto fatto di quattro vittorie su quattro, magari accompagnato anche da una buona differenza canestri. Solitamente una delle quattro formazioni che accede alle Final Four, non vi accede con il percorso netto, ma ottiene il pass grazie ad una media punti spropositata, cosa che accadde lo scorso anno al Gardolo, che pur avendo perso uno degli scontri iniziali, passò il turno grazie a tre sonori successi, ultimo dei quali quello storico sul campo del Bressanone, che servì per superare l’attonita Lagorai Wolves, incappata nel 74-77 casalingo firmato da Giacomo Lorenzi allo scadere con un missile intercontinentale, che lanciò la lunga cavalcata meranese che portò al titolo in Coppa e al successo in campionato per la formazione di Zampedri.

Quest’anno la formazione del Lagorai Wolves di coach Bianchi, pare la favorita almeno sulla carta, sul suo cammino quattro formazioni di DR2, la più pericolosa delle quali, il Pergine, in casa, una riproposizione del derby dell’anno scorso. Simile il sorteggio anche per le altre due formazioni di DR1, con il San Marco Rovereto che a differenza delle altre due se la vedrà anche con la Rotaliana di DR3 nell’ultimo turno, con possibile match point fra le mani. Il calendario più complicato pare quello dell’Alto Adige Sudtirol di coach Ferretti, sul suo percorsi due formazioni di DR1, Lagorai e Virtus Altogarda, per passare il turno, dovrà sconfiggerne per forza almeno una e non subire troppi punti con l’altra. Anche per i Night Owls, penultima vincitrice del titolo, un calendario per nulla semplice, Virtus Altogarda e San Marco Rovereto sulla loro strada. Tutte le 9 formazioni di DR2 se la dovranno vedere con almeno una formazione di categoria superiore, in due casi addirittura due, come detto sopra. Percorso durissimo per la Rotaliana, unica formazione di DR3, sulla sua strada 3 formazioni di DR2 e il San Marco Rovereto che milita in DR1.

Chance di passaggio del turno:

Lagorai Wolves 90%

San Marco Rovereto 80%

Gardolo 70%

Virtus Altogarda 70%

Europa Bolzano 70%

Pergine 70%

Night Owls 55%

Blue Bear 55%

Alto Adige Sudtirol 50%

Pallacanestro Bolzano 25%

Bressanone 15%

Valle di Cavedine 15%

Rotaliana 10%

Il calendario della prima fase