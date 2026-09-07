In 13 a contendersi la Coppa, ma spiccano le assenze

Puntuale arriva dalla Federazione Basket la lista delle partecipanti alla 26° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, che di fatto segna l'inizio della nuova stagione. Non mancano le sorprese, in particolar modo spiccano delle assenze importanti.

Tredici il numero di squadre che andranno a contendersi l'ambita Coppa regionale "Memorial Zanelli", due in meno rispetto alla passata edizione. Da subito spiccano le assenze e il numero ridotto di formazioni rispetto alla scorsa annata. La più vistosa delle assenze è quella della detentrice del titolo, ovvero il Maia Marano, che dopo aver rinunciato alla partecipazione al campionato di DR1, non ha ricevuto in automatico la possibilità di giocare in DR2 e ancora non sono note le sorti della formazione meranese per la stagione ormai imminente. Spicca anche l'assenza del retrocesso in DR3 Cus Trento, che al momento non pare aver ricevuto il pass per il ripescaggio in DR2. Fra l'altro la storica formazione degli universitari in maglia rossa, in passato ha vinto per ben due volte il trofeo, nel 2014 sotto la guida di coach Simone Eglione, per poi bissare il successo anche nel 2017. Non meno importante l'assenza dei Red Fox Mori-Brentonico, forse il più inaspettato fra i vuoti nel tabellone, si certifica così che non farà parte della DR2 per la prossima stagione. Confermata la presenza invece della neopromossa in DR2 Valle di Cavedine, per la prima volta in questa competizione e la presenza per il secondo anno di seguito della Rotaliana, unica in DR3 fra le partecipanti.

Tre le formazioni di DR1, con Lagorai Basket, Virtus Altogarda e il San Marco Rovereto. Nutrita la pattuglia delle formazioni di DR2, a partire dal Gardolo, il Pergine, Europa Bolzano, Blue Bear Villazzano, Night Owls Trento, Alto Adige Sudtirol, Bressanone, Pallacanestro Bolzano e la neo promossa Valle di Cavedine. Confermata come nella passata edizione, la partecipazione della Rotaliana, che milita in DR3.

La formula prevede un girone unico, dove tutte le squadre giocheranno solo 4 partite, due in casa e due in trasferta, le prime quattro qualificate verranno ammesse alle Final Four, con sede ancora da definire, che si giocheranno dal 3 al 6 gennaio 2027, in piena pausa natalizia, a conferma della formula della passata edizione.

Ad aprire le danze la sfida fra Virtus Altogarda ed Europa Bolzano, sabato 12 settembre. Nello stesso weekend, domenica 13, Lagorai Basket che affronterà il derby contro il Pergine e il Gardolo che sfiderà sui legni di casa la neopromossa Valle di Cavedine. Chiuderà la prima giornata, la sfida fra la Pallacanestro Bolzano e il San Marco Rovereto.