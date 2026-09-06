Si allarga a 14 il numero di squadre in C femminile

Con la riapertura delle iscrizioni, voluta dal comitato veneto della Federazione, si allarga a 14 il numero di formazioni che prederanno il via alla nuova imminente stagione.

Con l’ammissione del Breganze e del Gattamelata Padova, sale a 14 il numero definitivo di formazioni femminili che prenderanno parte al campito di serie C. Due le formazioni regionali che vi prenderanno parte, la Tecnoedil Trento e la Cestistica Rivana. Oltre alla già citate, vi faranno parte anche il Vicenza, Mirano, il Famila Schio retrocessa dalla serie B, Martellago, Cittadella, Garda, Motta, PFM Mestre, Horus Padova e Salzano.