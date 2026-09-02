Saranno le Sisters ad aprire la stagione
Ufficializzato il calendario di serie B femminile, con la nuova stagione che verrà aperta dalle bolzanine.
L’onore di anticipare l’apertura del campionato 2026/27 toccherà alle “Sisters" della Pallacanestro Bolzano, che in casa affronteranno il Victoria Basket di San Bonifacio, dove incontreranno le ex Belvedere Aquilini e Pusceddu. Esordio alla domenica e in trasferta per il Charly Merano, impegnate sul campo del Sistema Rosa in quel di Pordenone. Il primo derby invece si svolgerà sabato 14 novembre a Bolzano nella settima giornata, mentre il ritorno a Merano si svolgerà sempre di sabato, il 13 marzo 2027.