basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
B femminile

Saranno le Sisters ad aprire la stagione

Ufficializzato il calendario di serie B femminile, con la nuova stagione che verrà aperta dalle bolzanine.

L’onore di anticipare l’apertura del campionato 2026/27 toccherà alle “Sisters" della Pallacanestro Bolzano, che in casa affronteranno il Victoria Basket di San Bonifacio, dove incontreranno le ex Belvedere Aquilini e Pusceddu. Esordio alla domenica e in trasferta per il Charly Merano, impegnate sul campo del Sistema Rosa in quel di Pordenone. Il primo derby invece si svolgerà sabato 14 novembre a Bolzano nella settima giornata, mentre il ritorno a Merano si svolgerà sempre di sabato, il 13 marzo 2027.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.

Classifica

B femminile: Girone triveneto
SquadraPG
Giants Marghera 5230
Melsped Padova5030
Acciaierie Valbruna4230
Umana Reyer Venezia3630
Ginnastica Triestina3630
Umana Cus Padova3630
Sistema Rosa3430
Oggi Gelato Cussignacco 3430
Casarsa3030
Sarcedo2830
JB San Marco 2830
Lupe S. Martino2630
Despar Basket Rosa1830
Interclub Muggia1430
Conegliano1230
Oma Trieste430

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli