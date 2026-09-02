Si riaprono i termini per le iscrizioni

Il comitato veneto della FIP ha ufficialmente riaperto i termini per le iscrizioni al campionato di serie C femminile sino a domani 3 settembre.

Dodici al momento le formazioni iscritte all’imminente campionato di serie C femminile, dove vi faranno parte la già collaudata Tecnoedil Trento di coach Pedrotti e la neopromossa Cestistica Rivana. Sparita al momento l’iscrizione del Camin Padova, mentre è stata ammessa la CMB Salzano e arriva il secondo ripescaggio consecutivo per il Cittadella. La nuova finestra per le iscrizioni è ammessa sia per formazioni venete che del Trentino Alto Adige.