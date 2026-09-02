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C femminile

Si riaprono i termini per le iscrizioni

Il comitato veneto della FIP ha ufficialmente riaperto i termini per le iscrizioni al campionato di serie C femminile sino a domani 3 settembre.

Dodici al momento le formazioni iscritte all’imminente campionato di serie C femminile, dove vi faranno parte la già collaudata Tecnoedil Trento di coach Pedrotti e la neopromossa Cestistica Rivana. Sparita al momento l’iscrizione del Camin Padova, mentre è stata ammessa la CMB Salzano e arriva il secondo ripescaggio consecutivo per il Cittadella. La nuova finestra per le iscrizioni è ammessa sia per formazioni venete che del Trentino Alto Adige.

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Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 985026
Tecnoedil Trento4226
Charly Merano3626
Horus Padova3426
Garda3426
Motta2426
Automarket Martellago2426
Mestre 20162226
Vicenza2226
Virtuscamin Padova2226
Apigi Mirano1626
Rhodigium1626
Cittadella1426
Spinea826

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)