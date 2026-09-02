Nuove conferme in casa dei “lupi” del Lagorai

Si allunga la lista delle conferme in casa Lagorai Wolves, dopo quelle già annunciate, arrivano le news sul destino di altri tre giocatori che hanno contributo al buon lavoro fatto nella passata stagione.

Ufficializzate le conferme per tre giocatori che nella passata stagione hanno contribuito al bilancio generale dell’ottima stagione che ha portato i Lagorai Wolves a giungere fra le prime quattro in classifica. Agli ordini di coach Bianchi, ci saranno ancora l’ala forte Lorenzo Di Tommaso, l’ala piccola Lorenzo Parigi e Leonardo Dei. Si va così consolidando il roster alla vigilia della nuova stagione, che vedrà la formazione con sede a Civezzano fra le possibili protagoniste.