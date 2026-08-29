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Giacomo Lorenzi torna a Bolzano

I Piani Bolzano, sui propri canali social, ufficializzano importanti conferme e una novità che però era più che prevedibile.

Oltre alla conferma di coach Michele Massai sulla panchina della prima formazione altoatesina, arriva anche quella di capitan Stefano D’Alessandro, autentica bandiera della formazione bolzanina. Era abbastanza prevedibile dopo la rinuncia del Maia Merano a giocare in serie DR1, Giacomo Lorenzi, tornerà a vestire la maglia numero 3 bolzanina per la quarta stagione, dopo la parentesi vincente con la formazione guidata da coach Zampredri in DR2.

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)