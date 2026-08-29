Giacomo Lorenzi torna a Bolzano
I Piani Bolzano, sui propri canali social, ufficializzano importanti conferme e una novità che però era più che prevedibile.
Oltre alla conferma di coach Michele Massai sulla panchina della prima formazione altoatesina, arriva anche quella di capitan Stefano D’Alessandro, autentica bandiera della formazione bolzanina. Era abbastanza prevedibile dopo la rinuncia del Maia Merano a giocare in serie DR1, Giacomo Lorenzi, tornerà a vestire la maglia numero 3 bolzanina per la quarta stagione, dopo la parentesi vincente con la formazione guidata da coach Zampredri in DR2.