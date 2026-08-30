Il Bressanone per la prima volta guarda al futuro
Il Bressanone forse per la prima volta guarda al suo futuro, confermando la partecipazione al campionato di DR2, ma sopratutto dotandosi finalmente di un paio di formazioni giovanili.
La formazione più a nord della nostra regione, il Bressanone, pare che riesca a far partire finalmente una formazione sotto i 10 anni e una under 17 con qualche fuori quota. Crescono il numero dei ragazzi iscritti e finalmente ci sarà una formazione di “piccoli” gestiti da Vito, Enrico e Mercedes. C’è un gruppo interessante di giovani e alcuni nuovi innesti interessanti. Due ragazzi di 17 e 15 anni, Dariz Oliver Ben e suo fratello Dariz Eliot Liam, provenienti da Milano e uno da Brunico, Samuel Calvitto che nella squadra pusterese ha giocato in Under 17 Gold nella scorsa stagione. Le giovanili, saranno allenate da Jacopo Freguja, ex settore giovanile Rayer Venezia e coadiuvato dallo storico presidente Alex Peroni.
Obiettivo in DR2 la salvezza diretta, con tutti al completo è possibile, come dimostrato nella scorsa stagione. Butteranno nella mischia qualche giovane. Anche quest’anno a guidare la formazione in maglia celeste, capitano e coach il bolognese Marco Vignudelli, nonostante siano 10 anni che stiano cercando una valida soluzione di unico coach. Però quest’anno sarà aiutato da Anna Zingarelli, che sarà assistent coach e unica donna nel panorama cestisti regionale su una panchina senior. Il roster non è modificato, ma con l’aggiunta dei citati 3 under già citati, ai quali forse si aggiungerà un centro trasferitosi a Vipiteno. La Coppa come primo banco di prova, con minuti per tutti, anche se al momento la loro palestra non è ancora disponibile e si stanno allenando su un campetto esterno.
Pare che anche quest’anno, il Bressanone sarà seguito dal gruppo di tifosi come lo scorso anno nell’ultima parte della stagione ha scaldato i palazzetti regionali, formato dai colleghi di Emilio Perugino provenienti da Vipiteno. Come nelle passate stagioni, Lukas Matthias Rainer sarà il valido ed esperto aiuto in campo e non solo per Vignudelli.