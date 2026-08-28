Tre new entry importanti con la maglia dei lupi

Dopo le riconferme annunciate, i Lagorai Wolves fanno tre nomi importanti in vista dell’inizio della nuova stagione.

Il primo nuovo innesto è sicuramente di peso, infatti il rientro in regione di Mattia Margoni è sicuramente una notizia importante. Dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Aquila Basket, poi nel Pergine e in DR1 con la Virtus Altogarda, ma sopratutto in serie C in Friuli con il Vallenoncello dove ha annusato una possibile promozione in serie B, il bravo play trentino ritorna a vestire i colori di una formazione regionale. Il secondo arrivo era prevedibile, Mattia Claps, che nella scorsa stagione ha ben figurato in DR2 con il Maia Merano, vestiva già la maglia dei “lupi” l’anno passato in U19 Gold. Il terzo nuovo innesto di peso è quello di Giovanni Carretta, dopo una stagione in serie C con i colori dei Piani Bolzano. Sicuramente tre nuovi innesti di peso che vanno a rafforzare la formazione guidata da coach Bianchi, che chiaramente punta a consolidare il proprio ruolo di vertice nel prossimo campionato.