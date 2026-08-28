Lagorai Wolves che annuncia le riconferme
Sui propri canali social, i Lagorai Wolves annunciano in prima battuta le importanti riconferme, alla vigilia della ripartenza stagionale.
La più naturale delle riconferme è quella del coach, Alessandro Bianchi, dopo l’ottima stagione passata, continuerà ad allenare la formazione con sede a Civezzano, giunta fra le prime 4 al termine della stagione da poco terminata. Al suo fianco il riconfermato vice Andrea Debiasi. Una new entry è quella di Stefano Martemucci, nuovo preparatore atletico. Cambia veste invece Matteo Zobele, che assumerà il ruolo di team manager.
Arrivano anche le riconferme per i giocatori, la più vistosa è sicuramente quella del capitano, Giuseppe Ippedico. Riconfermati anche Paolo Iobstraibizer, Pietro Minozzi, Filippo Iobstraibizer e Gabriele Papa, che anche nella stagione 2026/27 vestiranno la maglia bianco-verde.