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Divisione Regionale 1

Lagorai Wolves che annuncia le riconferme

Sui propri canali social, i Lagorai Wolves annunciano in prima battuta le importanti riconferme, alla vigilia della ripartenza stagionale.

La più naturale delle riconferme è quella del coach, Alessandro Bianchi, dopo l’ottima stagione passata, continuerà ad allenare la formazione con sede a Civezzano, giunta fra le prime 4 al termine della stagione da poco terminata. Al suo fianco il riconfermato vice Andrea Debiasi. Una new entry è quella di Stefano Martemucci, nuovo preparatore atletico. Cambia veste invece Matteo Zobele, che assumerà il ruolo di team manager.

Arrivano anche le riconferme per i giocatori, la più vistosa è sicuramente quella del capitano, Giuseppe Ippedico. Riconfermati anche Paolo Iobstraibizer, Pietro Minozzi, Filippo Iobstraibizer e Gabriele Papa, che anche nella stagione 2026/27 vestiranno la maglia bianco-verde.

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Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese4024
Creazzo3824
Arzignano3624
Lagorai Wolves3424
Legnago3024
Telea Vicenza2624
Bears Isola1824
Virtus Alto Garda1824
Leobasket1824
XXL Pescantina1624
Jbr Rovereto1424
Virtus Isola Scala1424
Buster Verona1024

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli