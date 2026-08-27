Cinque novità e una conferma nelle fila roveretane

Dopo le importantissime conferme in casa JBR Rovereto, arrivano anche le tanto attese novità, ma al tempo stesso anche la non scontata conferma di Jose Medina Bouza.

Dalla collaborazione con il settore giovanile dell’Aquila Basket, sono cinque i giocatori che andranno a vestire la maglia roveretana nel suo esordio nella serie B Interregionale per la stagione 2026/27. Oltre al confermato Medina Bouza, in maglia blu ci saranno anche Alessandro Alba, 200 cm classe 2009, Cosimo Flauto, 195 cm sempre del 2009, Vittorio Triggiani 198 cm del 2008, Oumar Fall, 218 cm classe 2007 e per chiudere con Federico Cattapan, 197 cm classe 2008.

Vittorio Triggiani proviene da un ottima stagione nei Piani Bolzano. Alessandro Alba ha giovato nell’under 19 eccellenza nazionale. Cosimo Flauto proviene dalla A2, dove ha giocato con il Pistoia. Oumar Fall ha esordito l’anno scorso in A con l’Aquila Basket, mettendo a segno due punti contro la Dinamo Sassari, mentre Federico Cattapan pare la più promettente delle novità, in Aquila già da anni e con già tre presenze in serie A nella scorsa stagione. Si chiude così il roster per la stagione 2026/27 per la Tecnisan Rovereto.