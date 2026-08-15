Alice Sartori da Ravina all'Alperia Bolzano di A2

Alice Sartori, guardia trentina classe 2006 proveniente dal Belvedere Ravina, nell'ultima stagione in Serie C, tra le migliori realizzatrici del campionato, è approdata al Basket Club Bolzano. Parliamo di una ragazza giovane di prospettiva che andrà accompagnata passo dopo passo in questa nuova avventura, dandole il tempo di ambientarsi e crescere all'interno di una categoria importante come la Serie A2.

«La passione per il basket me l’ha trasmessa mio papà e fin da quando ero piccola mi portava a vedere le partite. Ho iniziato a giocare in quinta elementare al Belvedere Trento, società con cui poi ho vissuto tutto il mio percorso nelle giovanili. Negli ultimi tre anni ho giocato in serie C al Belvedere dove,l’opportunità di giocare con ragazze più grandi e con più esperienza, mi ha aiutato a migliorare sia dal punto di vista tecnico che personale. Ora sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza; per me sarà un salto di livello importante, un’opportunità per mettermi in gioco, imparare e migliorare.

Sono una ragazza che si impegna molto e ama le sfide, quindi avere la possibilità di allenarmi ogni giorno con giocatrici di alto livello sarà uno stimolo in più per crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di conoscere la nuova squadra e dare il massimo in questa nuova avventura».

Dai campi regionali di C, alla Serie A2 Nazionale: un salto pazzesco. Ti sei già resa conto di quello che sta per succedere o realizzerai tutto solo quando entrerai in spogliatoio con compagne già abituate a questi livelli?

«È stata una proposta inaspettata e penso di non aver ancora metabolizzato bene. Il salto dalla serie C all’A2 é molto grande e forse riuscirò a rendermene conto davvero quando entrerò negli spogliatoi e inizieranno gli allenamenti».