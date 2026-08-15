Dolomiti Energia in Val di Non dal 26 al 29 agosto

Come da tradizione, la Dolomiti Energia Trentino continuerà la propria preseason in Val di Non, con il ritiro che si svolgerà a Cles in vista della prima amichevole stagionale.

I bianconeri raggiungeranno la valle mercoledì 26 agosto e resteranno ospiti in Val di Non presso l’Hotel Miraval di Coredo per tre giorni di preparazione prima della Melinda Cup, in programma sabato 29 agosto alle 17:00 contro la Juvi Cremona.

Sarà il sesto ritiro della Dolomiti Energia Trentino in Val di Non e il quinto consecutivo. Il primo risale all’estate del 2014, nella prima stagione del club in Serie A.

Tutti gli allenamenti della Dolomiti Energia Trentino si svolgeranno al Centro Sportivo CTL di Cles e saranno a porte aperte e gratuiti, così come l’amichevole di sabato contro la Juvi Cremona: un’occasione per tifosi e appassionati di vivere da vicino i primi giorni della nuova stagione bianconera.

Il calendario degli allenamenti:

