42 le formazioni ammesse alla DR1, ma manca Creazzo

Tramite comunicato, il comitato regionale veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, ufficializza a 42 le formazioni iscritte dopo la riapertura dei termini. Non mancano le sorprese.

La notizia più vistosa è l’ammissione delle formazioni di DR2 della Polisportiva Casale e del Cus Verona, con quest’ultima che facilmente per motivi geografici finirà nel girone assieme alle formazione della regione Trentino Alto Adige. Se i gironi rimarranno 3, saranno composti ognuno da 14 formazioni. Oltre alle 4 formazioni regionali, Lagorai Wolves, Virtus Altogarda, San Marco Rovereto e Maia Merano, facilmente nello stesso girone finiranno anche le neopromosse Cus Verona e Sangio Wolves, oltre alle vecchie conoscenze Leobasket, Buster Verona, Nuovo Argine, Bear Isola, XXL e Arzignano.

La notizia che al momento fa più rumore è la mancata iscrizione di Creazzo al campionato, con la formazione veneta che per due anni di seguito ha perso in finale, prima contro la Tecnisan Rovereto di Fumagalli nel 2024/25 e poi nella stagione appena conclusa contro il Basket Est Veronese di Soave. Verrà così a mancare una delle possibili protagoniste del campionato stesso. Pare che la società vicentina abbia deciso di dedicarsi solo alle giovanili e che alcuni sui giocatori passino con l'Arzignano, travaso più che naturale visti i soli 15 km di distanza fra le due località venete. Altra notizia è quella che Arzignano avrà un nuovo coach, visto che il veronese Paolo Garnero, sulla panchina della formazione vicentina da due stagioni, approderà ad altri lidi, forse in una formazione giovanile.