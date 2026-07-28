Ufficializzato il calendario

Pubblicato in data odierna il calendario che sancisce anche l'inizio della nuova avventura sportiva per la Tecnisan Rovereto, debuttante nell'impegnativo campionato di serie B Interregionale.

Esordirà in trasferta la formazione roveretana e lo farà a Padova, contro la Virtus, formazione che ha militato anche in A2 in passato e lo farà nel week end del 27 settembre. La prima sfida casalinga sarà quella della seconda giornata, contro il Romano Lombardo, formazione della provincia di Bergamo, probabilmente sabato 3 ottobre, o al massimo domenica. Quattro i turni infrasettimanali, solitamente il mercoledì sera, ma per via del numero dispari delle formazioni iscritte, Rovereto ne salterà uno, quello del 10 febbraio 2027. I primi due turni infrasettimanali saranno nel girone d'andata, il 9 dicembre e il 6 gennaio, mentre l'ultimo si giocherà mercoledì 24/3 nella tredicesima giornata. La regular season si chiuderà con il week end del 11 aprile 2027.

Il calendario completo