basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
B interregionale

Ufficializzato il calendario

Pubblicato in data odierna il calendario che sancisce anche l'inizio della nuova avventura sportiva per la Tecnisan Rovereto, debuttante nell'impegnativo campionato di serie B Interregionale.

Esordirà in trasferta la formazione roveretana e lo farà a Padova, contro la Virtus, formazione che ha militato anche in A2 in passato e lo farà nel week end del 27 settembre. La prima sfida casalinga sarà quella della seconda giornata, contro il Romano Lombardo, formazione della provincia di Bergamo, probabilmente sabato 3 ottobre, o al massimo domenica. Quattro i turni infrasettimanali, solitamente il mercoledì sera, ma per via del numero dispari delle formazioni iscritte, Rovereto ne salterà uno, quello del 10 febbraio 2027. I primi due turni infrasettimanali saranno nel girone d'andata, il 9 dicembre e il 6 gennaio, mentre l'ultimo si giocherà mercoledì 24/3 nella tredicesima giornata. La regular season si chiuderà con il week end del 11 aprile 2027.

Il calendario completo

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,312 sec.

Classifica

B Interregionale: Girone D
SquadraPG
Falconstar3220
Adamant Ferrara3020
BBC Pordenone3020
Calorflex Oderzo2220
Virtus Padova2220
Secis Jesolo2020
Dinamica Gorizia2020
Guerriero Padova1620
Atv San Bonifacio1620
Sz Jadran1020
Montelvini Montebelluna220
Valsugana00

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli