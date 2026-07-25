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Andrea Fels lascia il Lagorai Wolves

Sui propri social, la società Lagorai Wolves, annuncia che il coach Andrea Fels lascia la panchina della squadra dopo due anni di dedizione e di soddisfazioni.

Fels, originario di Ferrara, era giunto presso la società con sede a Civezzano per allenare la formazione promossa in DR1, portandola alla salvezza nel suo primo anno in categoria. Nella passata stagione aveva preso in mano le formazioni giovanili, sopratutto seguendo da vicino e con importanti risultati l’under 17 della società dei “lupi”.

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Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna4628
Germani Brescia4228
EA7 Milano4028
Umana Venezia3828
Bertram Tortona3428
UNA Hotels Reggio3028
Trieste2628
Dolomiti Energia2428
Openjobmetis Varese2428
Guerri Napoli2228
Vanoli Cremona2228
Old Wild West Udine2028
Nutribullet Treviso2028
S.Bernardo Cantù1828
Banco di Sardegna1428
Trapani Shark00

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