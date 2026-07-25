Andrea Fels lascia il Lagorai Wolves

Sui propri social, la società Lagorai Wolves, annuncia che il coach Andrea Fels lascia la panchina della squadra dopo due anni di dedizione e di soddisfazioni.

Fels, originario di Ferrara, era giunto presso la società con sede a Civezzano per allenare la formazione promossa in DR1, portandola alla salvezza nel suo primo anno in categoria. Nella passata stagione aveva preso in mano le formazioni giovanili, sopratutto seguendo da vicino e con importanti risultati l’under 17 della società dei “lupi”.