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A2 femminile

Il Bcb nel girone nord della prossima A2 femminile

L’assemblea di Lega Basket Femminile ha ufficializzato la composizione dei due gironi di serie A2. Si torna alla suddivisione geografica sull'asse nord - sud e quindi l’Alperia Basket Club Bolzano non poteva che finire in quello settentrionale.
In quel gruppo se la vedrà con Sanga Milano, Milano Basket Stars, Torino Metropoli, Alpo Villafranca, AS Vicenza, Futurosa Trieste, Basket S.Salvatore Selargius, Virtus Cagliari, Cus Cagliari, Usmate Basketball. sono invece inserite nel girone sud Galli S.G. Valdarno, Use Rosa Empoli, Passalacqua Ragusa, Alcamo, San Raffaele Roma, Basket Frascati, Halley Thunder Matelica, Umbertide, Napoli Basket, Salerno, Mercede Alghero.

«Dopo alcuni anni torna la ripartizione geografica. - ha affermato Massimo Romano - Rispetto allo scorso anno ritroviamo Alpo, Vicenza, Trieste e Cus Cagliari, alle quali si aggiungono nuove squadre come Torino, Sanga Milano, Milano Stars, Usmate, Virtus Cagliari e Selargius. Sarà una battaglia per entrare nelle prime sei e conservare la categoria senza dover affrontare la lotteria della poule retrocessione».

fonte Basket Club Bolzano
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Classifica

A2 femminile: Girone B
SquadraPG
Halley Matelica3824
Ecodent Alpo3624
Alperia Bolzano3224
E-Work Faenza2924
Passalacqua Ragusa2824
PF Umbertide2624
Golfobasket Alcamo2424
Futurosa iVision2024
Velcofin Vicenza2024
Cus Cagliari2024
Solmec Rhodigium1824
Monyego Ancona1424
Martina Treviso424

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Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)