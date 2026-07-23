Il Bcb nel girone nord della prossima A2 femminile

L’assemblea di Lega Basket Femminile ha ufficializzato la composizione dei due gironi di serie A2. Si torna alla suddivisione geografica sull'asse nord - sud e quindi l’Alperia Basket Club Bolzano non poteva che finire in quello settentrionale.

In quel gruppo se la vedrà con Sanga Milano, Milano Basket Stars, Torino Metropoli, Alpo Villafranca, AS Vicenza, Futurosa Trieste, Basket S.Salvatore Selargius, Virtus Cagliari, Cus Cagliari, Usmate Basketball. sono invece inserite nel girone sud Galli S.G. Valdarno, Use Rosa Empoli, Passalacqua Ragusa, Alcamo, San Raffaele Roma, Basket Frascati, Halley Thunder Matelica, Umbertide, Napoli Basket, Salerno, Mercede Alghero.

«Dopo alcuni anni torna la ripartizione geografica. - ha affermato Massimo Romano - Rispetto allo scorso anno ritroviamo Alpo, Vicenza, Trieste e Cus Cagliari, alle quali si aggiungono nuove squadre come Torino, Sanga Milano, Milano Stars, Usmate, Virtus Cagliari e Selargius. Sarà una battaglia per entrare nelle prime sei e conservare la categoria senza dover affrontare la lotteria della poule retrocessione».