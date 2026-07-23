Definito il girone per la Tecnisan Rovereto

Definito ormai il girone d’appartenenza della Tecnisan Rovereto, che parteciperà alla Conference Nord nel girone B della serie B Interregionale per la stagione entrante del campionato 2026/27.

Grazie alla pubblicazione per prima sui propri social da parte della Dinamo Gorizia, una delle prossime avversarie dei roveretani, si conoscono le 15 componenti della Conference che darà atto alla nuova stagione dove parteciperà la Tecnisan Rovereto da neopromossa. Oltre alla formazione trentina allenata da coach Fumagalli, ci saranno 4 formazioni venete, 4 friulane e 6 lombarde. Le 4 formazioni friulane, Falconstar Monfalcone, Jadran Trieste, Sistema Basket Pordenone e Dinamo Gorizia, sono state tutte avversarie del Valsugana nella sfortunata stagione 2024/25. Anche tre delle formazioni venete avevano giocato contro la formazione con sede a Civezzano, Montebelluna, Calorflex Oderzo e Virtus Padova. Novità assoluta invece il Playbasket Carrè. Nutrita la pattuglia lombarda, composta da Romano Basket, Pizzighettone, Basket Iseo, Stings Mantova, Ospitaletto e la neopromossa e conoscenza diretta dei roveretani, il Bottanuco di Dalmine, incontrato in semifinale playoff promozione, vinta in due gare proprio da questi ultimi. Da un calcolo spannometrico da parte della Dinamo Gorizia, mediamente le formazioni necessitano di circa 6000 km di strada totali per affrontare tutte e 14 le trasferte.