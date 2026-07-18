Il primo colpo di mercato è rivano

Il primo colpo di mercato estivo della DR1 è targato Virtus Altogarda, la quale in mattinata, sui propri social ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pizzini dal JBR Rovereto.

Sembrava un'estate partita in sordina, soffocata dal grande caldo, ma il colpo messo a segno dalla formazione allenata da coach Di Salvatore è di primissimo piano. La guardia ventitreenne con un bel trascorso di qualità nella JBR Rovereto, approda sulle rive settentrionali del lago di Garda. Giocatore di esperienza anche a dispetto della giovane età, uno degli artefici della promozione in serie C del JBR Rovereto nella stagione 25/25, con 30 presenze e una media punti di 11,1 con una best score di 23 contro il Nuovo Argine di Vicenza. Nella stagione appena conclusa, il suo apporto nel San Marco Rovereto è stato fondamentale per la salvezza della formazione di coach Eglione, nelle sole 15 partite giocate, una media di 13,1 con un best score di 29, nel derby vinto contro i Lagorai Wolves. Se riconfermato, troverà l’ex compagno di squadra Diego Zanella.