Quattro al momento le formazioni regionali in DR1

Il comitato regionale veneto della FIP, tramite comunicato numero 1, conferma la partecipazione di 4 formazioni regionali alla nuova stagione 2026/27, ma lasciando spazio eventualmente a un ripescaggio.

Oltre al Lagorai Wolves di Civezzano, la Virtus Altogarda e il San Marco Rovereto, già presenti la passata stagione in DR1, si va ad aggiungere il Maia Merano, vincitore indiscusso del campionato regionale di DR2, andando a rinforzare la presenza delle regionali nel campionato in condivisione con le formazioni venete. Si apre però una chance di ripescaggio per il Pergine, giunto in finale dei playoff di DR2, persi contro la formazione meranese. Alla formazione perginese viene assegnato il secondo diritto di ripescaggio, dietro al Castelfranco, anch'esso giunto secondo nel campionato di DR2 veneto. Molto dipenderà dalla volontà della società perginese e dall’eventuale rinuncia del Castelfranco. La scadenza per le iscrizioni è prevista il 14 luglio.