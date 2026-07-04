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B femminile

Due le regionali in B femminile ma si apre una possibilità

Il primo comunicato della stagione da parte del comitato veneto della FIP, ufficializza i nomi delle formazioni che potranno iscriversi alla serie B femminile, due le formazioni altoatesine ammesse, ma si apre un posto anche per una trentina.

Oltre alla Pallacanestro Bolzano e alla neopromossa sul campo Charly Merano di coach Travaglini, la federazione apre una possibilità per le trentine della Tecnoedil Trento, giunte in finale playoff, perdendo proprio per mano delle meranesi. Alle trentine di coach Pedrotti, viene assegnato il secondo diritto di “riserva”, dietro all’Interclub di Muggia, tredicesima nella stagione appena terminata e retrocessa teoricamente in serie C. Per questo specifico campionato, le iscrizioni scadranno il 24 luglio.

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Classifica

B femminile: Girone triveneto
SquadraPG
Giants Marghera 5230
Melsped Padova5030
Acciaierie Valbruna4230
Umana Reyer Venezia3630
Ginnastica Triestina3630
Umana Cus Padova3630
Sistema Rosa3430
Oggi Gelato Cussignacco 3430
Casarsa3030
Sarcedo2830
JB San Marco 2830
Lupe S. Martino2630
Despar Basket Rosa1830
Interclub Muggia1430
Conegliano1230
Oma Trieste430

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli