Due le regionali in B femminile ma si apre una possibilità
Il primo comunicato della stagione da parte del comitato veneto della FIP, ufficializza i nomi delle formazioni che potranno iscriversi alla serie B femminile, due le formazioni altoatesine ammesse, ma si apre un posto anche per una trentina.
Oltre alla Pallacanestro Bolzano e alla neopromossa sul campo Charly Merano di coach Travaglini, la federazione apre una possibilità per le trentine della Tecnoedil Trento, giunte in finale playoff, perdendo proprio per mano delle meranesi. Alle trentine di coach Pedrotti, viene assegnato il secondo diritto di “riserva”, dietro all’Interclub di Muggia, tredicesima nella stagione appena terminata e retrocessa teoricamente in serie C. Per questo specifico campionato, le iscrizioni scadranno il 24 luglio.