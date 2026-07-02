Dall’NCAA americana al BCB, ecco Petra Oborilova

Un innesto direttamente dalla NCAA che porta con sé centimetri, talento e l'esperienza del basket d'oltreoceano. Petra Oborilova, nuova giocatrice dell'Alperia Bolzano, arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove nelle ultime stagioni è stata protagonista con la maglia delle Xavier Musketeers, l’ateneo di Cincinnati (Ohio) militante nella massima serie del basket universitario americano, la Division I (Big East Conference).

Nata a Banská Bystrica (Slovacchia) nel 2002, è un’ala di 188 cm dotata di duttilità tattica e di un buon tiro dall'arco. Prima di approdare alla Xavier, ha iniziato il suo percorso collegiale alla Iona University. Già presente nelle nazionali giovanili del suo paese dall’Under 16 all’Under 20. Ora, forte del bagaglio tecnico e atletico maturato negli States, Petra è pronta a sbarcare a Bolzano.

Dopo l'esperienza nel basket universitario americano in NCAA, la tua carriera ti porta ora in Italia per la prima volta in assoluto. Cosa ti aspetti e come pensi che sarà riadattarsi allo stile di vita europeo? «Sono davvero entusiasta di questo nuovo capitolo. Il periodo trascorso nella NCAA mi ha aiutato a crescere molto, sia come giocatrice sia come persona. Non vedo l'ora di portare in Italia tutto ciò che ho imparato negli Stati Uniti, adattandomi al contempo allo stile di gioco europeo. Essendo slovacca, credo che riadattarmi allo stile di vita europeo verrà naturale; sono entusiasta di scoprire un nuovo paese e una nuova cultura, e di conoscere le persone di Bolzano».

Sei un'ala grande di 188 cm con un buon tiro da tre punti. Come pensi di mettere la tua fisicità e le tue doti balistiche al servizio della squadra? «Voglio essere una giocatrice versatile, capace di dare il proprio contributo in diversi modi. Mi piace allargare il campo con il mio tiro, ma voglio anche sfruttare la mia stazza per catturare rimbalzi, difendere su più ruoli e portare energia in entrambe le parti del campo. Soprattutto, voglio fare tutto ciò che serve alla squadra per vincere e contribuire a creare un clima positivo ogni giorno».