Milena Mioni a Bolzano per rinforzare il reparto lunghe

Il BCB è lieto di annunciare l'arrivo di Milena Mioni, ala-pivot classe 2001, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Cresciuta cestisticamente tra Vicenza, Ponzano e San Giovanni Valdarno, Milena approda al BCB dopo l'esperienza in Serie A1 con San Martino di Lupari. Una giocatrice nel pieno della maturazione sportiva che arriva al BCB con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante e di continuare il proprio percorso di crescita.

Milena andrà a occupare lo spazio lasciato nel reparto lunghe da Alessia Egwoh, raccogliendo un'eredità importante sotto canestro. Grazie ai suoi 186 centimetri e alla capacità di giocare sia da ala forte sia da pivot, porterà fisicità, presenza a rimbalzo e duttilità tattica al servizio della squadra.

La società ha individuato in lei il profilo ideale per rinforzare il roster: una giocatrice giovane ma già dotata di esperienza nei campionati nazionali, desiderosa di assumersi maggiori responsabilità e di mettere le proprie qualità al servizio del gruppo.

Dopo l'esperienza in Serie A1 con San Martino di Lupari, quali aspetti del tuo gioco senti di aver sviluppato maggiormente?

«Credo che l’anno scorso mi abbia permesso di sviluppare lati del gioco che prima ignoravo: in primis sulla lettura difensiva con maggiore rapidità, mentre sul lato offensivo mi sento molto più consapevole di ciò che posso apportare sia all’interno che all’esterno dell’area».

Cosa ti ha convinto del progetto BCB e quali obiettivi ti sei posta per la prossima stagione?

«Sicuramente un fattore importante della mia scelta è stato dettato dai risultati che la squadra ha raccolto l’anno scorso, parlando con la società inoltre ho avuto modo di riscontrare una forte propensione al miglioramento della squadra ma anche delle giocatrici singole. Come obiettivo per la stagione sicuramente c’è l’impegno e la voglia di potermi esprimere e divertirmi come sempre».