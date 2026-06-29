Tutte e 3 le squadre di Bolzano potranno partecipare

Tutte le compagini bolzanine, attualmente iscritte al campionato di DR2, potranno partecipare alla prossima edizione del campionato 2026/27, in quanto non sussistono rapporti “satellitari”.

Europa Bolzano e Alto Adige-Sudtirol, oltre alla Pallacanestro Bolzano, potranno partecipare regolarmente alla nuova edizione del campionato di DR2, anche se per le prime due le origini societarie sono parzialmente in comune, ma i numeri di codice FIP e i direttivi sono ben distinti fra loro, tanto da farle risultare come due società ben distinte. Curioso il fatto che anche la Pallacanestro Bolzano, salvatasi come prima nei playout, abbia comuni origini con le altre due squadre, infatti la neo formazione, deriva da una “scissione" dell’Europa Bolzano avvenuta lo scorso anno, affilatasi poi con la società di serie B femminile delle “Sister” per poter avere vita propria. Quindi tutte e tre le società bolzanine potranno concorrere per la conquista del titolo. Può trarre in inganno la perentoria regolamentazione di questa edizione, dove la Federazione ha vietato qualsiasi rapporto fra società principali e satelliti nello stesso campionato, ma al momento non ne risultano in regione. Attualmente le società che hanno questo tipo di rapporti sono il Gardolo, con squadre in DR2 e DR3, ma anche il Maia Merano, in DR1 e DR3 oltre al JBR Rovereto, dove la distanza di serie fra le due squadre è davvero notevole, la prima in B Interregionale, mentre la “satellite” in DR3.